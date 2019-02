Aseguró que tener una relación con una persona del mismo sexo no es un pecado, y que es muy feliz fuera de la cancha.

“Mi relación no sucedió porque juegue fútbol. Sucedió porque me enamoré y me gusta esa persona”, comentó Rincón al programa.

Según la futbolista, en Colombia hay muchos estereotipos sobre este tema, y le duele que muchas personas tengan que esconderse para no ser juzgados.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Luisa Fernanda W respondió a quienes la critican de no sentir dolor por muerte de Legarda

“ Yo sufro cuando niñas o niños no pueden decirles a sus papás lo que sienten y prefieren quitarse la vida o pasar toda una vida escondidos”, indicó Rincón.

Por último, Rincón dijo que algunas padres prefieren que sus hijos no sean felices a que hablen mal de ellos.