“No hemos podido hablar con dirigentes, no me han abierto las puertas. Somos campeonas continentales, estamos aquí. Pero no vamos a recibir dinero por ganar”, señaló la futbolista en declaraciones resaltadas por la página de Caracol Radio.

Además, se quejó de los pocos recursos que, según ella, se destinan en Colombia para el fútbol femenino, cuya liga estuvo a punto de ser cancelada para 2019.

“Había muy poco dinero para el fútbol femenino y querían quitárselo para dárselo al fútbol masculino. Queremos que nos apoyen”, recalcó.

Atlético Huila se convirtió en el primer club colombiano en ganar la Libertadores para mujeres, lo hizo en Brasil luego de superar a Santos, elenco de ese país, en la final.