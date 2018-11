Mina jugó este domingo su primer partido como titular con los ‘toffees’ en el partido que finalizó 0-0 frente a Chelsea en Londres.

El colombiano jugó un sobresaliente partido e incluso tuvo una gran oportunidad de marcar, pero su remate, prácticamente debajo del arco, se fue por arriba, aunque la jugada fue anulada por un fuera de juego de Theo Walcott.

Cuando finalizó el partido, Yerry, junto a otros jugadores del Everton, fueron a agradecer el apoyo de los hinchas y regalaron sus camisetas como recompensa.

Walcott, Gana and the big man himself, Yerry Mina in the crowd with shirts at the end! Great battling point. Thoughts, Blues? #EFC pic.twitter.com/9pXpuYEos8

— THE BLUE ROOM (@TheBlueRoomEFC) 11 de noviembre de 2018