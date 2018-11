Mina, luego de hacer su debut la jornada pasada de la Premier League jugando solos 5 minutos, se está ganando un puesto en el once de gala de gala en el equipo del portugués Marco Alexandre Saraiva da Silva.

En la sobresaliente actuación, Yerry ganó el 100 % de los duelos aéreos y acertó el 91 % de los pases que intentó.

El oriundo de Guachené, Cauca, hizo dupla en la defesa junto al inglés Michael Keane. Además, fue amonestado con tarjeta amarilla en el minuto 22 luego de una falta sobre el belga Eden Hazard.

Mina fue protagonista de la jugada más curiosa del partido. Recibió un centro debajo del arco y le erró al arco con su remate de pierna derecha, afortunadamente para él la acción fue anulada por un supuesto fuera de juego de Theo Walcott.

Everton está en el puesto 9 de la Premier League con 18 puntos y jugará en su estadio la próxima fecha frente a Cardiff City.

⭐ “Superb” Mina.

1️⃣ “Excellent” @JPickford1.

👏 @IGanaGueye.

The verdict on a determined display at Stamford Bridge. ⤵️https://t.co/na6dKs3twX #EFCAwayDay pic.twitter.com/GvCZlAOrC4

— Everton (@Everton) 11 de noviembre de 2018