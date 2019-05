Mina se lesionó el pasado 26 de marzo, en el partido amistoso que la Selección Colombia jugó ante Corea del Sur. En ese entonces, se especuló que el defensor había sufrido una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, que le representaría una incapacidad de dos meses y lo pondría en duda para jugar la Copa América de Brasil con el combinado nacional.

Sin embargo, este jueves el entrenador del Everton, Marco Silva, anunció en su última rueda de prensa que el colombiano ya se está entrenando junto a sus compañeros con total normalidad y que está a su disposición para el partido de este viernes, ante el Burnley, correspondiente a la penúltima fecha de la Premier League.

🗣 | The boss confirms Yerry Mina and @theowalcott are in full training ahead of tomorrow's game against @BurnleyOfficial. #EFCmatchdayhttps://t.co/hHL8PUlhLx

— Everton (@Everton) May 2, 2019