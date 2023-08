Después de varias semanas de especulaciones y de estar en vacaciones, el defensor colombiano Yerry Mina ya tomó una decisión y continuará su carrera profesional en un equipo de las cinco grandes ligas de Europa.

(Lea también: Yerry Mina seguiría en Europa y ficharía por club recién ascendido: la Serie A lo espera)

Su nuevo equipo será la Fiorentina, actual subcampeón de la Conference League y que logró llegar a un acuerdo con el defensor colombiano para tener sus servicios esta temporada 23/24 que está a pocos días de comenzar.

El colombiano, que terminó su contrato con Everton en el pasado mes de junio, venía buscando equipo para poder seguir en lo más alto del fútbol mundial. El equipo de la Serie A le abrió las puertas y se espera que muy pronto se dé su debut, pues el jugador cafetero venía jugando en Inglaterra.

Según el periodista Nicolo Schira, famoso por sus exclusivas en materia de mercado, Fiorentina y Mina tienen un “trato hecho y confirmado” para firmar por una temporada, es decir, hasta mediados del año 2024.

🔜 Done Deal and confirmed! Yerry #Mina to #Fiorentina as a free agent. Contract until 2024 with automatic extension until 2026 upon reaching certain conditions. #transfers https://t.co/cdEuHeo9WW

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2023