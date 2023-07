Yerry Mina es uno de los jugadores más importantes que ha transferido Independiente Santa Fe al exterior. Por ahora se encuentra sin equipo.

En las últimas horas estuvo en Colombia junto a su compañero de Selección, Juan Guillermo Cuadrado, abriendo un centro comercial en Guatapé.

En medio de un evento privado, donde estuvo parte de la prensa, Mina y Cuadrado hablaron sobre su presente y futuro en el fútbol. El nacido en Guachené se refirió a Independiente Santa Fe, equipo donde mostró su mejor versión, la suficiente para pegar el salto al fútbol internacional.

Yerry Mina busca equipo y su deseo es mantenerse en Europa. Acaba de salir del Everton de Inglaterra, pero no descarta la posibilidad de retirase en Santa Fe, o incluso en el Deportivo Pasto, únicos equipos que le dieron la oportunidad en el fútbol colombiano.

Yerry Mina volvería a Santa Fe en un futuro.

“Estoy joven, pero Santa Fe fue uno de los equipos que me abrió las puertas, uno de los pocos equipos porque fui a muchos. Fui a los del Valle, al Cali, al América y nada. Pasto y Santa Fe sí y estoy muy agradecido con ellos por lo que hicieron por mí, por el amor que me tienen. Mi pensar es seguir en Europa, pero en alguno momento, si se da, con mucha alegría volvería por ese cariño que me dieron”, dijo el centra en entrevista de As Colombia y Caracol Radio.

Mina estuvo con Santa Fe entre 2014, y 2016, haciendo parte de la época dorada del cuadro ‘Cardenal’, institución con la que ganó 3 títulos: Apertura 2014, Superliga 2016 y la Sudamericana del 2016.