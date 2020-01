Según reportó el diario británico The Sun, mientras los futbolistas del Everton calentaban, Yerry Mina chocó tan fuerte contra el volante brasileño Bernanrd Anicio Caldeira que lo dejó afuera de la formación titular.

Fue un golpe grave, el jugador se desplomó, quedó boca arriba y tuvo que recibir asistencia médica de inmediato, agregó la información.

En consecuencia, el entrenador italiano Carlo Ancelotti tuvo que alinear a Tom Davis para suplir la inesperada baja.

Ya en el partido, Mina actuó los 90 minutos y vio una tarjeta amarilla en el minuto 30 del primer tiempo.

Las anotaciones, entre tanto, fueron obra de los brasileños Gabriel Jesús, autor de un doblete para el City, y Richarlison, encargado de descontar para el elenco visitante.

La contienda hizo parte de la fecha 21 de la Liga Premier, se disputó este primero de enero y dejó al Everton décimo con 25 unidades, mientras que Manchester City se mantuvo tercero con 44 puntos, a 11 del líder, Liverpool.

En imágenes, así quedó Bernard luego del choque contra Mina:

Everton's Bernard out of Man City game after being hurt by Yerry Mina https://t.co/ev0xW9U1Jl pic.twitter.com/9Av5uXz7Gl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 1, 2020

Everton midfielder Bernard left in agony on the floor after being clattered by team-mate Yerry Mina https://t.co/u16ySWeoO4 via @VL_solution pic.twitter.com/0XHk4GEGQ4 — Mik (@VL_solution) January 1, 2020

