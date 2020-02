El primer tanto del zaguero del combinado nacional llegó en el minuto 45 del periodo inicial, luego de un cobró de tiro de esquina. Mina aprovechó una serie de rebotes en el área para definir sobre la línea y vencer al portero rival.

Dos minutos después, el futbolista ‘cafetero’ volvió a reportarse en el marcador y de cabeza anotó el segundo gol del Everton, para poner el compromiso 2-2 e irse al descanso igualados.

En la segunda parte, los ‘Toffees’ se quedaron con un hombre menos en el minuto 70, después de la expulsión del mediocampista inglés Fabian Delph. Al final, el conjunto azul se quedó con el triunfo gracias al gol marcado por Theo Walcott en la última jugada del encuentro.

Con esta nueva victoria, el Everton volvió a ganar luego de dos jornadas y quedó parcialmente en el noveno lugar de la tabla de posiciones de la Premier League 2019-2020, con 33 unidades.

Por su parte, Yerry Mina sumó su tercera anotación con la camiseta del equipo de Liverpool, desde su llegada al club en agosto de 2018. El último gol que había marcado el jugador caucano con los ‘blues’ fue en enero de 2019 ante el Burnley.

Acá, las dos anotaciones de Mina en el juego entre Everton y Watford:

Como si no fuera suficiente.

El segundo, volvió el Mina del mundial 2018.

Empato el partido el solito, con otro gol de Cabeza.

Que me cierren la cuenta por los dos videos y que no me esperen en la casa.

Vamos Everton. pic.twitter.com/W9dnm9vqei

— Mapa-Shelby Mor (@Mapashell) February 1, 2020