Según lo adelantó el comentarista Javier Hernández Bonnet, a Mario Alberto Yepes le ofrecerán el manejo de la logística del combinado ‘cafetero’ de mayores debido a algunas inconformidades del cuerpo técnico con quienes actualmente están al frente de esa función.

En consecuencia, Vélez agregó en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, que Yepes le aclaró que no tiene la preparación necesaria para el puesto.

“Me dijo que no tomará ninguna decisión hasta que hable con Carlos Queiroz [DT de Colombia], que no aceptará el cargo ofrecido por la Federación si este apunta a remplazar a Amorocho o a Pascual Lezano y que no conoce nada de la parte logística”, señaló Vélez.