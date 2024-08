Una de las novelas que se viene manejando a lo largo del actual mercado de transferencias es aquella que tiene que ver con Yáser Asprilla. El joven futbolista, aunque fue parte de la Selección Colombia para enfrentar la Copa América, no tuvo muchos minutos, pero eso no le quita que esté despertando el interés de varios clubes de Europa que buscan llevárselo sea como sea.

De hecho, el Stade Rennes estuvo muy cerca, sin embargo, por distintos temas extradeportivos, aquel fichaje no se terminó dando. Otros clubes interesados que han sonado fueron el Arsenal, Manchester United, Girona y Porto, siendo equipos que podrían aportarle de la mejor manera al talento colombiano.

Pues bien, al parecer, el conjunto de los ‘dragones’ estaría fascinado con el talento de Yáser y buscaría hacerse con sus servicios, de cara al inicio de esta temporada 2024-25, por lo que, según el periodista especializado en el mundo de los fichajes, Ekrem Konur, Porto estaría enfocando todos sus esfuerzos en hacerse con el atacante ‘cafetero’.

A ello, le agrega que, aunque en principio el Girona había sido el club que más se había aproximado a las ambiciones monetarias del Watford para llevarse a Asprilla, el Porto, obstinado con su fichaje, se habría adelantado en esta carrera por incorporarlo. “El gigante portugués FC Porto está haciendo un fuerte esfuerzo para fichar al extremo colombiano de 20 años del Watford, Yaser Asprilla”, señaló.

Cabe resaltar que Konur también deja en claro que la idea del conjunto inglés es llevarse cerca de 20 millones de euros por Asprilla, cosa a la que Porto estaría dispuesto a desembolsar. “Watford busca una tarifa de transferencia de alrededor de € 20 millones por el joven talento”, aseguró el periodista.

Finalmente, deja en claro que, la idea de jugar con los ‘dragones’ sería algo clave de cara al futuro, debido a la gran oportunidad que supone el hecho de jugar en un club que confía en futuros talentos como los es el de los ‘albiazules’. “El posible traslado de Asprilla al Porto podría proporcionarle una plataforma importante para seguir desarrollando su carrera en el fútbol europeo”, complementó en su información el mencionado comunicador.

🚨🆕 #WatfordFC 🇨🇴

Portuguese giants FC Porto are making a strong push to sign Watford’s 20-year-old Colombian winger, Yaser Asprilla.

▪️Despite initial interest from La Liga side Girona, it appears that Porto is now the frontrunner in the race to secure Asprilla’s signature.… pic.twitter.com/yQ4EhiSOaS

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 18, 2024