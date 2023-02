Julián Céspedes y Mariano Olsen protagonisaron bochornoso momento en las pantallas de Win Sports; el primero en mención fue tildado de xenófobo.

Si a Céspedes no lo sacan del canal por esto, sinceramente no sé que más tiene que hacer o decir para que lo castiguen…

‘Saque Largo’, programa de Win Sports, debatió la polémica acción de David González posterior a la derrota de su club 0-1 frente al América de Cali; en el debate, Julián Céspedes trató de mala manera a Mariano Olsen, quien no se quedó callado, y contestó sin reparos. Esta discusión, iba subiendo de tono con el pasar del tiempo.

“Papurri, sos un acomodado, un extranjero acomodado”, fueron las palabras de Julián, declaraciones que fueron contestadas por Olsen de la siguiente manera:

“Ya no puedo opinar por ser extranjero. Reflexiona, piensa y te pido que no me irrespetes, llevo 20 años en Colombia. No me puedes decir nada de xenófobia, ni nada de eso”.