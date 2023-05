Luego de la goleada 5-0 de Independiente Santa Fe sobre Atlético Huila, Wilson Morelo habló de la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda del rentado local y el gran problema que esto será para los demás equipos clasificados si esto se da.

Bajo la dirección técnica de Gerardo Bedoya, El León goleó en su casa al Opita y está en la pelea por entrar al grupo de ocho equipos que seguirán compitiendo en el balompié nacional. Con 26 puntos y en la séptima posición, los ex comandados por Harold Rivera tienen la ilusión intecta.

En la rueda de prensa posterior al duelo entre ambas escuadras, Wilson afirmó: “Santa Fe es un equipo que siempre tiene que mirar hacia arriba por su historia y todo lo que representa. Si entramos vamos a ser una piedra en el zapato para cualquiera”.

Además, mencionó el apoyo que recibieron por parte de la hinchada Cardenal: “El apoyo siempre lo he tenido los hinchas me lo manifiestan siempre. Vamos a ir a Manizales por esa clasificación”.

Por último y no menos importante, el entrenador del cuadro de Bogotá, Gerado Bedoya, opinó: “No me gusta el fútbol apresurado y no estábamos apresurados nos encontrábamos verticalizando de una manera constante, a pesar de no tener el manejo del balón fuimos efectivos. De formar un grupo unido, parte todo. Este grupo está bien, es solidario y generoso”.

El Primer Campeón jugará en la última fecha frente a Once Caldas en el Palogrande, y querrá sumar de a tres para avanzar a la siguiente ronda de la Liga BetPlay Dimayor.

