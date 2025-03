Wilder Medina fue uno de los jugadores colombianos más talentosos en su momento, pues tanto en el Deportes Tolima como en Independiente Santa Fe marcó una gran cantidad de goles gracias a su velocidad y capacidad de definición.

Sin embargo, pese a ese talento, el problema fue con respecto a su adicción al alcohol, ya que siempre tenía que estar tomando algo y eso lo llevó a perder muchas oportunidades y pensar en decisiones que si las hubiera tomado, hubiera sido catastrófico.

Así lo confesó él mismo, quien aseguró que en una oportunidad incluso pensó en atacar con un arma de fuego a su compañero de equipo Camilo Vargas.

Qué pasó con Wilder Medina y Camilo Vargas en Santa Fe

En el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión, Medina aseguró que no se la llevaba bien con su compañero y que después de perder una final, casi toma la peor decisión de su vida.

“No lo llevaba muy bien porque, me imagino que era la personalidad de él, llegaba y no saludaba, solo a tres o cuatro y al resto entonces no, pero no le dije nada. Ese día perdimos la final, yo entré llorando y él solo decía ‘tranquilos, perdimos la final pero no pasa nada’. A mí se me vino todo y me fui a darle puños“, comenzó explicando Medina.

Y agregó: “Yo dije ‘le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el fútbol. Así me toque irme a la cárcel, yo lo pago’. Imagínese lo que hace el licor y las armas y pues yo también tenía pasado. (…) Hubiera dejado a la Selección Colombia sin uno de los mejores arqueros de estos momentos, porque es el titular”.

¡Una de las confesiones más aterradoras que he escuchado! 😨 Wilder Medina estuvo a punto de atentar contra Camilo Vargas cuando coincidieron en Santa Fe: “Le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el fútbol. Así me toque irme a la cárcel, yo lo pago”. 📹@CaracolTV pic.twitter.com/DhxCb9czAT — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) March 2, 2025

De hecho, aseguró que lo que lo salvó de no cometer ese crimen fue que ese día que planeaba hacerlo, llegó tarde al entrenamiento y ahí lo llamó el presidente de ese entonces, César Pastrana, para decirle que le tenía la carta de renuncia por sus constantes actos de indisciplina y porque estaba afectando al grupo, así que ahí se despidió, porque si hubiera llegado al entrenamiento hubiera causado una tragedia.

Lo cierto es que después de todas esas situaciones, Medina entró a un trabajo de rehabilitación para no estar completamente sobrio y ahora dedicarse a jugar en torneos no profesionales y a documentarlo todo en las redes sociales.

