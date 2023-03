Con un equipo mixto, como precaución por el partido de Copa Libertadores que se vivirá el próximo miércoles en El Campín, Millonarios venció 2-0 al Deportivo Cali, y sumó tres puntos importantes en la Liga BetPlay I-2023, en partido de la fecha 7 del campeonato colombiano.

El equipo embajador se vio tranquilo, y no sufrió mucho ante el equipo azucarero, que, con esta derrota, empieza a ver cada vez más cerca los indeseables puestos del descenso. Al minuto 6, Millonarios se puso arriba en el marcador con un golazo de Jader ‘el amuleto’ Valencia, quien con borde interno le definió con gran calidad al arquero Kevin Dawson del Cali.

Veinte minutos después, José Caldera pisó a Jader en el área. El árbitro Carlos Ortega pitó penalti y Juan Carlos Pereira cambió convirtió el 2-0. De ahí en adelante, el partido fue trámite para Millos, que “bajó un cambio” en su velocidad, y se dedicó a la posesión de la pelota y el juego abierto.

“Estos muchachos van sumando partidos, la experiencia la ganan es jugando, tenemos un equipo base que está jugando en Copa Libertadores y, sin embargo, hay otros que no juegan y tienen experiencia, que han estado en clubes grandes, más los jóvenes que van sumando minutos, viajes, concentraciones. Me parece una nómina buena, completa, dos o tres jugadores por posición. Rogarle a Dios que no tengamos lesionados”, indicó el técnico Alberto Gamero en rueda de prensa.