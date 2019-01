Pese a que Roger Federer es uno de los tenistas más reconocidos a nivel mundial, el guardia hizo cumplir las normas y le exigió al deportista mostrar su acreditación para dejarlo ingresar.

Federer comprendió perfectamente el pedido del hombre y, sin ningún problema, espero en la puerta hasta que uno de los integrantes de su equipo llegara con el carné y se lo mostrará al guardia, que posteriormente permitió el ingreso del tenista.

El video se hizo viral en redes por el curioso requerimiento del guardia, teniendo en cuenta la fama mundial del suizo. No obstante, se resalta el cumplimiento de la labor del hombre y la humildad y respeto del tenista al comprender la situación.

"I don't care who you are, mate – you're not coming in"

Even GOATs need their accreditation, right @rogerfederer? 😂 pic.twitter.com/qk5mecaUVr

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 19, 2019