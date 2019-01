Esa desventaja numérica hizo que el equipo rival, Racing de Estrasburgo, se pusieran en ventaja al minuto 12, y al 17 ya ganaba 2-0. No obstante, en una jugada ofensiva de Mónaco, Falcao García recibió un pase entre líneas, quedó mano a mano con el arquero rival, y mandó la pelota al fondo de la red para marca su primer tanto del año.

De inmediato, el samario recibió la felicitación de varios de sus compañeros y, posteriormente, el colombiano hizo una señal al cielo dedicándole el gol a su padre, que a principios de enero falleció luego de sufrir un paro caridorrespiratorio mientras jugaba tenis.

De igual manera, el ‘Tigre’, que la fecha pasada salió de la convocatoria a última hora por una enfermedad, lanzó un grito en señal de deshago tras las dificultades a las que se ha enfrentado en las últimas semanas.

Falcao scored his first goal since his father passed away…

You can see El Tigres’ emotion as he dedicates his goal to his father.

Fuerza Tigre! 🐯❤️ pic.twitter.com/d3apDp58L8

— Parceros United (@ParcerosUnited) January 19, 2019