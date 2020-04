Con esa anotación, Radamel Falcao García le dio la victoria a su equipo, que jugaba en condición de local, en Sogamoso, contra El Cóndor de Bogotá. La joven promesa del fútbol colombiano se ubicó muy bien entre los defensores rivales y envió el balón al fondo de la red con uno de sus ahora famosos remates de cabeza.

Ese era el tercer partido profesional de Falcao y el primero como titular en el equipo boyacense. Años después el goleador histórico de la Selección Colombia viajó a Argentina completar su maduración en River Plate y gestar desde allí una carrera formidabable.

Hace 8 meses, Falcao compartió en su cuenta de Twitter el video de ese primer gol como profesional y desde entonces les advertía a sus seguidores: “Ya se van a cumplir 20 años”.

Estas son las imágenes de ese recuerdo tan grato para el delantero colombiano:

Ya se van a cumplir 20 años de mi primer gol como profesional. 🤪 /// My first goal as a professional with Lanceros – Fair Play. pic.twitter.com/UOzOwXwfzD

— Radamel Falcao (@FALCAO) August 30, 2019