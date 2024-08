Este miércoles 14 de agosto, el padre de la joven estrella española Lamine Yamal fue apuñalado en la localidad catalana de Mataró y su estado, según reportaron varios medios locales, es grave pero estable.

Las primeras informaciones indican que Mounir Nasraoui —nombre del papá del futbolista— recibió varias heridas con arma blanca en un parqueadero de la localidad situada a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona.

Aunque se desconoce el origen de la agresión, todo parece indicar que esta se dio luego de que el hombre discutiera en la calle con otras personas que le increparon cuando paseaba a su perro y que un rato más tarde volvieron a buscarlo para agredirlo.

Según La Vanguardia, la agresión tuvo lugar en el barrio de Rocafonda, donde creció Yamal y donde viven aún su padre y su abuela.

Minutos después del ataque, en redes sociales comenzaron a circular imágenes que mostraron al padre del jugador en lo que serían los momentos previos a la agresión, pues se le ve discutiendo con unos vecinos.

Acá, el video en cuestión:

Incluso, el familiar del deportista, que portaba una camiseta del Barcelona marcada con el número 27, aparece siendo retirado por otro hombre pese a su actitud desafiante.

Pero allí no quedó todo, pues en otras imágenes se ve que al menos cuatro policías llegaron al sitio para dispersar la situación y dos de ellos también alejan a la fuerza al padre del futbolista.

Por ahora se desconoce en profundidad el estado de salud del hombre, pero todo parece indicar que se encuentra fuera de peligro.

Acá, más imágenes de lo sucedido:

🎥🚨 The moment of Lamine Yamal's father arguing this afternoon with some neighbours and the moment when police arrives. pic.twitter.com/39oSDPUX0T

— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) August 14, 2024