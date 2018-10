Después de correr el Tour de Guangxi y concluir la carrera china en el sexto lugar, Rigoberto Urán aprovechó los últimos días para ser la figura estelar en varios eventos que ha realizado el equipo Education First.

‘Rigo’ compartió algunos minutos con varios niños en un salón de clases de inglés. Allí, el pedalista colombiano los invitó a que pronunciaran su nombre.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Dayro Moreno ya consiguió equipo en Colombia que lo deje entrenar hasta fin de año

“My name is Ri-go-ber-to Urán, from Colombia”, aseguró el paisa ante los más de 20 niños que estaban en el salón y lo escucharon de forma atenta. Sin embargo, los menores no repitieron su nombre, como la profesora y él esperaban, sino que se miraron entre sí y se empezaron a reír de forma inocente.

‘Rigo’ compartió el video de la divertida situación a sus seguidores en Instagram. A continuación, las imágenes de lo sucedido:

Días antes, el ciclista colombiano se robó el show en eventos de su equipo donde, usando trajes típicos chinos, bailó reguetón y salsa; se animó a cantar y contagió a varios asiáticos de su alegría que lo ha caracterizado.