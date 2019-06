La mujer, identificada como Najila Trindade Mendes de Souza, dijo sin miramientos que se trató de una “agresión con violación”, en una primera entrevista con el canal SBT, que será divulgada completa el próximo lunes.

“Mi intención (…) era tener una relación sexual con él”, dijo al ser consultada específicamente sobre el consenso entre ambos, añadiendo que Neymar pagó el hotel y los pasajes para París.

Las cosas cambiaron, según Trindade, en el primer encuentro entre ambos. “Él estaba agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije ok, voy a intentar manejar esto”, aseguró.

“Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces, ok, todo bien. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí que parara porque me dolía. Él me dijo ‘disculpa, linda’. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (…) Él me volteó y cometió el acto, mientras lo hacía continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido”, relató la joven.

El famoso video que ya había sido mencionado por el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que, antes de la lesión del jugador, dijo que sería un agravante que podría terminar por sacar a Neymar de la Copa América.

Estas son las breves imágenes filtradas en redes sociales:

Parte do vídeo da suposta agressão de Neymar a garota Najila Trindade. pic.twitter.com/mM2x8zHgCg — VINGADORES, AVANTE! Eu amo vocês mil milhões (@JunninMoral) June 6, 2019

El portal de noticias G1 informó que la policía tiene otro video grabado por Trindade de un supuesto segundo encuentro, pero el contenido no fue divulgado.

“Ni siquiera tengo que defenderlo”, dijo el padre del jugador al canal R7 de Brasil sobre las imágenes, al tiempo que reveló que estas serían de un segundo encuentro entre ambos. En su criterio, es claro que la escena estuvo montada para inculparlo, y asegura que su enojo se debió a que descubrió que lo grababan.

Aún así, lo poco que se ve en las imágenes no parece darle razón ni a la mujer ni al padre de Neymar. Por el contrario deja una serie de dudas que bien podrían deberse a la falta de detalles conocidos realmente sobre el caso, pues parece que cada cual dice solo la parte que le conviene.

Al final lo importante es que la justicia lo defina, pero planteamos algunas de las preguntas que surgen del caso:

¿Qué fue exactamente lo que hizo que cambiaran su estado de ánimo tranquilo a repentinamente agresivo?

¿Qué pasó después de que se corta el video? Si la mujer fue la que lo filtró, y dice que en ese momento fue cuando Neymar la violó, ¿compartirá la prueba completa a las autoridades? ¿Por qué no ha hecho énfasis en ello?

Hay lecturas diferentes sobre las imágenes, pero ¿por qué también hay versiones que no coinciden con lo que se ve? Por ejemplo, ella dice que él la golpeó primero, y el padre dice que él reaccionó agresivo porque descubrió que lo grababan.

¿Qué intención tenía la joven al grabar su encuentro?

¿Por qué Neymar no aclaró el encuentro en vez de publicar fotos íntimas y conversaciones de la mujer?

Neymar quedó marginado de la Copa América este miércoles por la noche al sufrir un esguince con ruptura de ligamentos en el tobillo de su pie derecho, en lo que podría ser la somatización de la presión a la que ha sido sometido recientemente por las acusaciones de las que ha sido objeto.

Esta es una parte de la entrevista de la mujer a SBT: