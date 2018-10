Luis Díaz anotó y de inmediato mostró una camiseta con la imagen de su abuela, se tapó la cara con ella y recibió el apoyo de sus compañeros, quienes conocían la situación.

“Ella murió el lunes y todos estos días estuve llorando. Ahora, qué más bonito que regalarle un gol”, declaró el jugador en Fox Sports después del compromiso.

Además, agregó que este golpe aún no lo ha podido superar: “Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en ella. Todos mis pensamientos van para ella”.

Y finalmente, le envió un mensaje: “Quisiera decirle que la amo, que siempre va a estar en mi corazón, que me dejó triste. Pero sé que ella me va a dar valentía y fuerza para seguir adelante”.

En video, las palabras de Luis Díaz: