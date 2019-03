“Oiga, amigo Jorge Luis [Pinto], le habla ‘Maravilla’ desde el parque de San Gil. Esperamos que venga por aquí en Semana Santa. Te pensamos y te apreciamos mucho los sangileños”, le decía el embolador, un adulto mayor al que llaman con el apodo del fallecido futbolista Delio Gamboa, en el video.

Pinto se conmovió y, con la voz entrecortada, dijo: “No, Suso, de verdad felicitaciones […] Este es un detalle extraordinario”, y continuó contando por qué estaba tan emocionado y a punto de llorar.

“¿Sabe cómo se llama él? ‘Maravilla Gamboa’ y me embolaba desde niño en el pueblo de San Gil, en el parque. Tiene por lo menos 80 años, y todas las camisetas de todos los equipos en los que he jugado y dirigido las tiene. Yo voy a San Gil y al primero que me encuentro es a él en el parque y, por supuesto, me embola, me cuenta los chismes y toda la cosa. Es maravilloso”, expresó.

El artículo continúa abajo

En medio de sus sentidas declaraciones sobre el abuelito, el técnico de Millonarios también explicó que al lustrabotas le decían ‘Maravilla Gamboa’ porque jugaba fútbol en los tiempos en que el verdadero ‘Maravilla’ triunfaba en ese deporte.

El emotivo momento de Pinto se puede apreciar desde el minuto 17:09 de este video que compartió Caracol Televisión en su canal de YouTube.