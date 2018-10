James no fue titular en el segundo partido de su equipo en la fase de grupos de la Champions League, pero el entrenador Niko Kovac optó por él cuando faltaban 30 minutos para el final del encuentro y el marcador estaba 1 a 1.

Sin embargo, el colombiano no respondió al voto de confianza de su técnico ya que, al minuto 76, erró una opción de gol que él no suele desperdiciar. Rodríguez recibió solo y frente al arco una precisa asistencia de su compañero Gnabry, pero el ‘10’ de la Selección Colombia no impactó bien el balón con su pie izquierdo.

Por lo tanto, el arquero del Ajax no tuvo problemas para enviar el balón al tiro de esquina, mientras que el colombiano se lamentaba en el suelo por la opción desperdiciada. Este es el video de la jugada:

LO TUVO JAMES#ChampionsxFOX El colombiano pisó el área y su remate de zurda lo atajó el portero de Ajax en la base del palo. pic.twitter.com/SCAZ0FO3cN — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) October 2, 2018

Con el empate de este martes, el Bayern Múnich llegó a 4 puntos en la Champions League y se ubica en la segunda posición del grupo E. En la próxima fecha, el equipo bávaro se medirá ante el AEK Atenas.