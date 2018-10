El equipo italiano se impuso en su estadio con tres goles del argentino Paulo Dybala. En el último de ellos, Juan Guillermo Cuadrado fue generoso y, en vez de buscar su propia anotación, decidió asistir al ‘10’ de la Juventus para que él sentenciara el partido, como se puede ver a continuación.

Alex Sandro, corta-luz do Bernardeschi, Emre Can, Mandzukic, Cuadrado, Dybala… gol! Hat-trick do argentino: Juventus 3×0 Young Boys pic.twitter.com/qZNCICTiP0

— Goleada Info (@goleada__info) October 2, 2018