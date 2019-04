Choupo-Moting tuvo la oportunidad de poner en ventaja al equipo parisino frente al Racing de Estrasburgo, en el partido válido por la fecha 31 de la Ligue 1.

El partido estaba 1-1 y en el minuto 28 de juego tuvo una inmejorable situación para poner en ventaja a su equipo. Sin embargo, inexplicablemente, hizo todo lo contrario y sacó la pelota en la línea de gol, en vez de empujarla y anotar.

Is this the worst miss of all time from PSG’s Eric Maxim Choupo-Moting? 😳🤯 pic.twitter.com/i9xlJTB4rC

— football.london (@Football_LDN) April 7, 2019