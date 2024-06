Por: Gol Caracol

Antes del inicio del partido de este martes de la Eurocopa 2024 entre Turquía y Georgia en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund, una treintena de aficionados de cada una de las selecciones se han enfrentado en una pelea multitudinaria en una de las esquinas del campo que ha debido ser sofocada por la Policía alemana.

Los seguidores se han enfrentado a golpes, con el lanzamiento incluso de algunos objetos, apelotonados unos contra otros en el límite de dos gradas, hasta la intervención de las fuerzas de seguridad. No ha trascendido si hay heridos ni detenidos por este suceso.

Según varios medios, estos hechos se le atribuyen a los “hooligans” de ambos equipos, un término que se le acuñó, en primera instancia, a aquellos hinchas británicos que producían disturbios o hacían actos vandálicos que solían derivar en tragedias.

Aunque, por lo que se veía venir, el estadio contó con el acompañamiento de cerca de 3.000 uniformados, la fuerza policial no fue suficiente para haber prevenido este conflicto. Hasta el momento no se ha registrado alguna cifra de heridos o afectados por esta pelea.

Acá el video de la pelea entre hinchas de Turquía y Georgia en la Eurocopa 2024:

