Independiente Santa Fe perdió 2-1 en su visita a Envigado por la Liga BetPlay, encuentro que sacó de quicio al entrenador Harold Rivera, quien estalló en la rueda de prensa por la actitud de los jugadores rivales.

El estratega tolimense expresó que el primer gol “no es justo” porque según él no pitaron una falta, pero sus jugadores le dieron el esférico a los futbolistas del conjunto antioqueño y estos armaron una rápida jugada que terminó en el 1-0.

“No escuchamos nada, le entregamos nosotros el balón al rival y bueno el desenlace de la jugada… hablamos de juego limpio y paramos la acción porque supuestamente estaba tocado, pero en las imágenes se ve que no es golpe y, después, el balón pega en la mano para el gol”, dijo Rivera.

El técnico de Santa Fe luego fue mucho más específico y porque hay una doble moral cuando se habla del “juego limpio” en el fútbol colombiano.

“Pregonamos del juego limpio, pero va tocar no hacerlo. Ya le dije a mis jugadores que no más, vamos para adelante, no paramos porque las dos veces que lo hemos hecho nos han hecho gol”, dijo.

Él también aceptó que debe seguir trabajando en la consolidación de una nómina más segura en defensa para que estas acciones no sean tan determinantes en los partidos, además que en los últimos tres partidos les han marcado dos goles en cada uno.

Kelvin Osorio, jugador de Santa Fe, también habló en rueda de prensa de esta jugada que lo indignó a él y a sus compañeros, que tuvieron que vivirla en el terreno de juego.

“Es la segunda vez que no pasa. De pronto porque nosotros queremos tener un buen acto, pero nos perjudica. Es una jugada en la que no hay falta, no pitan nada, pero como el futbolista de ellos está en el suelo pues nosotros paramos y cuando ellos reinician la acción viene el gol”, añadió a las explicaciones que dio su entrenador.

El entrenador habló en dos oportunidades sobre el “juego limpio” en este encuentro, pero también hizo una análisis de este encuentro que terminó en derrota, aunque eso no lo afectará mucho en la tabla de posiciones.