El grosero error se dio en un saque de arco, donde el arquero jugó en corto con uno de sus compañeros, no obstante, la presión alta del Manchester City obligó a que la pelota fuera devuelta al Cech.

El guardameta intentó cambiar de banda, pero la pelota se paseó por el área, muy cerca de la línea de gol, pero por fortuna para el checo, el balón terminó desviándose por fuera de la cancha, junto al palo.

New Premier League season, same old Arsenal🤣 pic.twitter.com/K1oLeqePGm

— Unbelievable Jeff! (@UBJeff) August 12, 2018