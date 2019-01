Por eso, cuando el futbolista ingresó al terreno de juego los aficionados de Monterrey lo recibieron con unísono abucheo, pese al triunfal paso que el colombiano tuvo por ese club y que lo llevó a ser fichado por Boca Juniors.

Cardona le restó importancia a las críticas y, en declaraciones publicadas por el diario AS, aseguró que es “normal” y que tal vez se “malinterpretaron muchas cosas”.

“No sé qué sentirán hacia mí. Se malinterpretaron muchas cosas de pronto porque estoy en Pachuca. De pronto pensaron que no quería venir, pero no quiero hablar de eso. Tengo la conciencia tranquila, estoy agradecido con Pachuca porque me dio la oportunidad de volver a este gran país (México) y ahora me debo al Pachuca”, declaró.