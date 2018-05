🙁 Que feo se ven muchachos, eso no es de #ciclistas y menos en competencia ¡Pilas! – 🎥 vuelta de la juventud 2018 🇨🇴// www.mundobici.co // #mundobici #yosoymundobici

A post shared by Comunidad de bicicletas 🌎🚲 (@mundobici.co) on May 20, 2018 at 5:39am PDT