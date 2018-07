Por eso, cuando cruzó la meta en la etapa 20, una contrarreloj, el compañero de ‘Rigo’ no pudo contener las lágrimas de felicidad, pues pese a las dificultades de salud logró culminar una de las galas ciclísticas más difíciles.

Tears of relief for @lawsoncraddock , what a great warrior you are Lawson, thanks for the ride! 💪💪💪 Larmes de soulagement pour Lawson Craddock. Vrai guerrier ! 💪💪💪 #TDF2018 pic.twitter.com/z4rU1QW7JT

El corredor fue el primer competidor en recorrer los 31 kilómetros de la jornada, entre Saint-Pée-surNivelle y Espelette y está a una jordana de convertirse en el primer ciclista que ha sido Farolillo Rojo desde el primer hasta el último día del Tour, según el portal Ciclismo a Fondo.

Craddock se mostró más que feliz por poder culminar una de las competencias más importantes del ciclismo. De igual forma, su equipo felicitó al corredor y agradeció al personal por mantener a los ciclistas de la mejor manera.

Congratulations to Lawson, who's ridden the bulk of this Tour with a broken scapula. And a hefty thank you to all our staff who've worked to keep the guys in the race — it's a big job, to say the least. https://t.co/o7PqMjCJOi

