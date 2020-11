Antes de comenzar el encuentro frente a Los Pumas de Argentina por el torneo de las Tres Naciones, los All Blacks homenajearon a Diego Armando Maradona con su tradicional danza, la cual realizan durante todos los juegos.

Sam Cane (capitán del conjunto oceánico), de igual manera, colocó sobre el terreno de juego una camiseta de la selección neozelandesa de color negro, con el número ‘10’ y el apellido del campeón del mundo en México 1986.

Aunque hace dos semanas los ‘gauchos’ se impusieron 25-15, los All Blacks no tuvieron compasión este sábado ante los suramericanos y los derrotaron 38-0, sumando su victoria 29 contra a la escuadra felina.

Los Pumas cerrarán su participación en el campeonato frente a Australia el próximo sábado 5 de diciembre en el Bankwest Stadium de Parramatta, con una leve esperanza de quedarse con el título.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

— All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020