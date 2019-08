green

El ciclista británico dice que la vida de Egan cambiará “de forma irreconocible” luego de la victoria en el Tour de Francia, con tan solo 22 años, señala el portal ciclístico New Weekly.

Aunque Froome no da detalles de en qué sentido le cambiará la vida al ciclista zipaquireño, agrega que el colombiano es un superdotado y que le “hará cosas increíbles por el deporte de aquí en adelante”.

Probablemente a lo que se refiere Froome, entre otros aspectos, es que la vida privada de Egan Bernal en Colombia, al ser este un país muy aficionado al ciclismo, se verá afectada, como también lo mencionaba durante el Tour de Francia el cuestionado exciclista Lance Armstrong.

Armstrong, en su podcast The Move, decía, en español, que a Egan no le debía extrañar si le llegaban a pedir autógrafos o gorras en su propia casa, y que debía poner límites a aquellos que no respeten su privacidad: “El mundo se la acaba de poner patas arriba”, sentenció Armstrong.

Por su parte, Froome recalcó: “Teniendo en cuenta lo grande que es el ciclismo en Colombia, creo que Egan no sabe lo que se le viene encima en su tierra”.

Para el cuádruple campeón, que no pudo participar en el pasado Tour de Francia por una fuerte caída durante el Criterium Dauphiné, fue un placer distinto ver la competencia por televisión: “Ver a Egan ganar, conociéndolo como lo conozco, así como a mis demás compañeros y los corredores del pelotón, fue una forma distinta de disfrutar a carrera, como espectador”.

En cuanto a Egan, es fácil prever que la vida ya le cambió, pues alcanzó un estatus en su carrera que lo convierte en una celebridad en Colombia y a donde vaya, con una vida llena de compromisos comerciales y sociales que tendrá que compaginar con sus entrenamientos y el tiempo para su familia y su novia.