El Real Madrid se impuso en Turquía por 1 a 0 gracias a la anotación que consiguió el alemán Toni Kroos al minuto 18 del primer tiempo.

El partido de la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions no fue el más vistoso. Los dirigidos por Zinedine Zidane controlaron los tiempos del encuentro y tuvieron varias aproximaciones al área rival que pudieron terminar en gol, pero la falta de precisión de Eden Hazard y Karim Benzema fue la que hizo que el marcador fuera así de corto.

James Rodríguez no pudo hacer demasiado en los 15 minutos que jugó. El volante colombiano intentó asociarse con sus compañeros en el frente de ataque, pero fue controlado en un par de ocasiones por la intensa defensa del Galatasaray. En el final del encuentro, el Madrid se preocupó más por no quedar mal parado en defensa para no perder su mínima ventaja.

El triunfo que consiguió este martes le vale oro al equipo español ya que llegaba como el colero del grupo A del torneo, con solo un punto de seis disputados. Con las tres unidades que se llevó de Estambul, el Real Madrid ascendió a la segunda posición y sigue con la ilusión intacta de avanzar a los octavos de final, más allá de que el líder, Paris Saint Germain, está lejos con nueve puntos.

Radamel Falcao García ni siquiera fue convocado para el partido con el Real Madrid por unas molestias que presenta en el tendón de Aquiles y volvería a tener acción con su equipo este fin de semana, en el clásico turco contra el Besiktas.