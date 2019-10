green

Jhon Viáfara, recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, donde espera que se resuelva su situación, concedió una entrevista al diario La Patria de Manizales en la que se declaró inocente y explicó que fue atacado por la prensa del país debido a una fotografía antigua que no tendría nada que ver con su caso y en la que sale armado.

“Sacaron una foto mía con un arma de fuego cuando yo tenía 17 años de edad, cuando cometí un error como adolescente”, aclaró inicialmente.

Y explicó que debido am los señalamientos no le había entregado declaraciones a ningún medio de comunicación hasta este momento.

“Era un arma de balín. Los medios me acusaron con esa foto y por eso no salí a hablar”, apuntó.

Y agregó que no estuvo de acuerdo con que sus familiares no guardaran silencio, como lo hizo él: “Por eso no me gustó que mi familia saliera a los medios”.

El pedido de extradición de Viáfara ya fue aprobado, falta que el mismo sea firmado para que se le dé curso. Incluso, el propio exfutbolista señaló que quiere ser enviado a EE. UU. lo más pronto posible para solucionar su proceso.