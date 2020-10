green

El trazado no tendrá ningún tipo de repecho o dificultad montañosa; de hecho, las únicas emociones antes de la meta serán dos metas volantes, ubicadas en los kilómetros 66 y 91.

La carta colombiana para el triunfo y para los esprint intermedios es Fernando Gaviria, que cuenta en su tren de lanzadores con el también ‘cafetero’ Juan Sebastián Molano y con el argentino Maximiliano Richeze.

Junto a él, aparecen como favoritos el francés Arnaud Demare, el eslovaco Peter Sagan, el italiano Elia Viviani, el colombiano Álvaro Hodeg, entre otros.

Hora y canal para ver en TV y ‘online’ la etapa 7 del Giro de Italia

Las acciones se podrán observar en Colombia a través de ESPN 2 y ESPN 3 desde las 5:35 a.m.; por RAI, a partir de las 7:00 a.m.; y en el Canal Caracol, desde las 8:15 a.m. en sus señales abierta y HD.

La transmisión del Giro de Italia también estará disponible en Internet mediante la cuenta de Youtube de Caracol TV.

Perfil de la etapa 7 del Giro de Italia: