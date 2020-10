green

Será una fracción quebrada con dos premios de montaña de tercera categoría antes de afrontar el de primera, que tendrá 24,4 kilómetros de extensión con promedio de inclinación del 5,6 % y rampas de hasta el 18 % en su tramo más difícil.

Los últimos 8 kilómetros serán en bajada, por lo que quien logre coronar la meta con cierta ventaja se podrá perfilar como ganador del día.

Además, será un recorrido ideal para las fugas, ataques y para revolcar la clasificación general, que hasta el momento es comandada por el portugués Joao Almeida.

Hora y canal para ver en TV y ‘online’ la etapa 5 del Giro de Italia

Las acciones se podrán observar en Colombia a través de ESPN 2 y ESPN 3 desde las 5:30 a.m.; por RAI, a partir de las 7:00 a.m.; y en el Canal Caracol, desde las 8:00 a.m. en sus señales abierta y HD.

La transmisión del Giro de Italia también estará disponible en Internet mediante la cuenta de Youtube de Caracol TV.

Perfil de la etapa 5 del Giro de Italia:

Giroditalia.it

Así será la última subida (24,4 km al 5,6 %):