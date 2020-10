green

Pese a que el recorrido presentará una dificultad montañosa de 20 kilómetros de extensión, la definición podría darse entre los embaladores que la logren superar, pues está justo en la mitad del trayecto y dará espacio para que rematadores que pierdan el paso en la subida puedan volver al lote, entre ellos el colombiano Fernando Gaviria.

Hora y canal para ver en TV y ‘online’ la etapa 4 del Giro de Italia

Las acciones se podrán observar en Colombia a través de ESPN 2 y ESPN 3 desde las 500 a.m.; por RAI, a partir de las 7:00 a.m.; y en el Canal Caracol, desde las 8:00 a.m.

La transmisión del Giro de Italia también estará disponible en Internet mediante la cuenta de Youtube de Caracol TV.

Perfil de la etapa 4 del Giro de Italia: