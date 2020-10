green

El trazado tendrá perfil quebrado con los últimos 18 kilómetros en ascenso al monte Etna, escalada con promedios de inclinación del 6,6 % y con rampas de hasta el 13 %.

Hora y canal para ver en TV y ‘online’ la etapa 3 del Giro de Italia

Las acciones se podrán observar en Colombia a través de ESPN 2 desde las 500 a.m.; Canal Caracol, desde las 6:00 a.m. ; y RAI y ESPN 3, desde las 7:00 a.m.

La transmisión del Giro de Italia también se podrá seguir en Internet mediante la cuenta de Youtube de Caracol TV.

Perfil de la etapa 3 del Giro de Italia:

Giroditalia.it

Últimos 18 kilómetros de la etapa 3 del Giro de Italia: