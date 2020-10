green

Las 2 ascensiones del comienzo son de primera, luego seguirá una de categoría especial y finalmente el lote encontrará 11 kilómetros de escalada hacia la llegada.

Será una de las últimas oportunidades para que los favoritos al título ataquen a líder de la clasificación general, el juvenil portugués Joao Almeida, pues quedará otra fracción montañosa, aunque de menor dificultad.

Hora y canal para ver en TV la etapa 18 del Giro de Italia

Las acciones se podrán observar en Colombia a través de ESPN 2 y ESPN 3 desde las 5:30 a.m.; por el canal HD2 de Caracol, a partir de las 6:30 a.m.; y por RAI a las 7:00 a.m.

Perfil de la etapa 18 del Giro de Italia: