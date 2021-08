Eddy Alviarez y Daniel Dhers representan a la delegación de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 (2021) en la categoría estilo libre del ciclismo BMX.

Ellos dos, más otro deportista incógnito, son los protagonistas de esta insólita historia dentro de la Villa Olímpica de la capital japonesa.

Según contó Daniel Dhers en su cuenta de Instagram, con una sonrisa en su cara por lo inesperado e inverosímil, hace un par de días él y Alviarez fueron a desayunar al restaurante de la villa y dejaron las bicicletas afuera, junto a varias más.

“Estuvimos como media hora o 40 minutos en el comedor. Cuando salimos, la bicicleta de Eddy se la robaron”, expresó Dhers, nacido en Caracas pero vive desde hace años en Estados Unidos.

En un principio, según el relato del atleta venezolano, creyeron que se trataba de una broma de algún amigo. “Nos quedamos un rato pensando que nos estaban grabando”.

Luego, habló de lo insólito que fue para él ver que robaron a Eddy Alviarez dentro de la Villa Olímpica de Tokio, sabiendo que nunca había sido víctima de un suceso así, ni en Venezuela.

“Él es de Catia (Caracas), no lo roban ahí, no lo roban en Petare, en la Plaza de Chacao. No lo roban en ningún lugar del mundo, lo roban en Tokio, dentro de la Villa Olímpica”, expresó anonadado, y con muchas risas, Daniel Dhers, mientras que a Eddy Alviarez se le escucha decir a lo lejos: “Un saludo para el que se llevó mi bicicleta”.

Luego del incidente, ambos notificaron la desaparición ante el Comité Olímpico de Venezuela y empezó el rastreo de la bicicleta a través de la revisión de las cámaras de seguridad en la villa.

En un segundo video, también publicado en la cuenta de Dhers, se supo que la bici apareció y que el que la robó fue otro atleta olímpico, cuya identidad no fue revelada ni a ellos por la organización de los Juegos Olímpicos.

“A las 2 de la mañana tocaron la puerta con la bicicleta, Eddy no lo podía creer”, expresó el bicicrosista venezolano y agregó que según les informaron, el deportista implicado en el robo se defendió diciendo que pensó que la bicicleta era de uso público para trasladarse dentro de la villa.

Sin embargo, La organización se dio cuenta de que no hubo esa supuesta confusión porque el atleta incógnito se llevó la bicicleta hasta su habitación y no la dejó afuera del complejo, como corresponde. Esto permitió que las cámaras del ascensor lo registraran y los responsables del rastreo pudieran dar con él.

“Parece que iba pasando en la bicicleta, lo intentaron parar, no lo alcanzaron, y se fue. Ahí se alega que hubo una cierta mala intención”, dijo, siempre con un tono de diversión.

Finalmente, lamentó que el atleta desconocido haya sido expulsado de la Villa Olímpica. “Venezuela entiende que hubo un malentendido, al final, imagínense todo lo que hizo para poder clasificar y llegar aquí, a los Juegos Olímpicos. Nosotros no lo queríamos así, pero no es nuestra decisión”.