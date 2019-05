green

“El canal prémium existirá, es una realidad; los velones [quienes dicen que no] vienen con el cuento de que no va, pero claro que va ; ha tenido obstáculos como todas las negociaciones porque los negocios deben ser claritos; hay personas que se pegan de una coma y luego te joden, todo hay que llevarlo al extremo”, explicó inicialmente.

Luego, indicó que los periodistas que afirman lo contrario “salen en medios para hacerse se tristemente célebres diciendo que tiene la noticia”.

Además, aclaró que el canal prémium no es malo y lo comparó con otros canales y series de televisión:

“Dicen que es malo, que no sirve y que toca pagar más, pero si usted tiene Fox en su televisor es porque está pagando un prémium, y si tiene Games of Trones es porque está pagando un prémium, pero lo han satanizado”.

Finalmente, pidió no atender a quienes anuncian que el nuevo canal no saldrá al aire: “A esos falsos profetas no se les puede dar bola; el prémium es necesario porque el fútbol colombiano va a recibir más plata, los únicos que al parecer no la necesitan son Junior, Cúcuta, y Unión Magdalena, los demás están haciendo todo lo posible para que funcione muy pronto… y funcionará”.