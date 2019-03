Bottas sumó la cuarta victoria de su carrera deportiva con una fantástica partida, en la que sobrepasó al británico y protagonizó una escapada que alcanzó a sostener hasta lograr el triunfo.

Hamilton retuvo su segundo puesto y el holandés Max Verstappen, de Red Bull, le arrebató el último lugar en el podio al alemán Sebastian Vettel, de Ferrari.

El líder del equipo italiano quedó cuarto, frente a su compañero, el monegasco Charles Leclerc, el danés Kevin Magnussen (Haas), el alemán Nico Hülkenberg (Renault), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), que cerraron los diez primeros lugares.

Bottas también hizo la vuelta más rápida de la carrera, con un tiempo de 1:25.580, en la penúltima vuelta, lo que le permite sumar un punto adicional según el nuevo reglamento de la Fórmula Uno para la presente temporada.

