La inseguridad no da tregua en Valledupar. La mañana del miércoles 5 de julio, el futbolista vallenato Carlos de las Salas, reciente campeón con Patriotas del Torneo Betplay I 2023, fue víctima de la delincuencia que azota a la Capital Mundial del Vallenato.

El deportista estaba en un taller automotriz ubicado en la avenida Simón Bolívar, en Valledupar, cuando fue intimidado por dos sujetos con armas de fuego. El delincuente lo despojó de sus pertenencias, incluyendo su cartera, donde se encontraban sus documentos.

De acuerdo con la información, el lateral izquierdo se encontraba en el lugar de los hechos con otras personas, quienes también resultaron siendo víctimas de los dos motociclistas, que los robaron.

“Que triste está la situación en Valledupar, la inseguridad que se vive es grande, no tanto por las cosas materiales, sino que la vida está en riesgo, pero gracias a Dios no me pasó nada y solo fueron cosas materiales, pero por un momento solo pensaba que se fueran rápido y sentirme tranquilo“, mencionó el deportista de 25 años.