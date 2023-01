¿Quién es Devis Vásquez? Esa es la pregunta que muchos amantes del fútbol se están haciendo este primero de enero, luego de que el periodista Fabrizio Romano informara que el arquero colombiano se convertirá en nuevo jugador del histórico AC Milan de Italia.

AC Milan have reached an agreement to sign Devis Vasquez from Guaraní. Colombian goalkeeper will join on a permanent deal, as per @PeppeDiSte @SkySport. 🔴⚫️🇨🇴 #ACMilan

Milan remain focused on signing Marco Sportiello as new backup goalkeeper on a free transfer for June. pic.twitter.com/SuxhW8KQBI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2023