César Augusto Londoño se pronunció en su cuenta de Twitter explicando que no apoyaba el paro y les envió un mensaje directo a los deportistas en el que les decía que por tener bastantes beneficios como trabajadores, no debían hacer más exigencias.

“Es difícil encontrar mejores privilegios que los suyos; no es un tema laboral, sus peticiones son de gobierno, se quieren meter en el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y la mejor forma no es amenazando ni haciendo huelga”, trinó Londoño.

Frente a este comentario, Carlos Valdés, mundialista en Brasil 2014, reaccionó, también en Twitter, reprochando la actitud del periodista y recordándole que antes no procedía así: “Cuando eras más joven, no negociabas tus principios…. defendías la igualdad y la equidad, te molestaban las injusticias”

La agremiación de futbolistas aclaró que irá a paro el 3 de noviembre si sus peticiones laborales no son atendidas por Dimayor y Federación.

Acá, los tuits de Londoño y Valdés:

No estoy de acuerdo con el paro de futbolistas, es difícil encontrar mejores privilegios que los suyos, no es un tema laboral, sus peticiones son de gobierno, ellos se quieren meter en el ejecutivo, el legislativo y el judicial y la mejor forma no es amenazando ni haciendo huelga

