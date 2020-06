green

Yoreli Rincón, que razones que aún no se conocen está vetada de la Selección Colombia Femenina desde hace un par de años, se dirigió a los directivos del balompié nacional minutos después de que se confirmara que el Consejo de la Fifa prefirió a Australia y Nueva Zelanda en lugar de nuestro país como sedes del Mundial Femenino 2023.

“Sería bueno ahora sí ver o escuchar cuando es que comenzará la liga 2020. Y la 2021 y así….”, escribió la futbolista del Inter de Milán en su cuenta de Twitter, refiriéndose claramente a lo difícil que parece ahora que haya una cuarta edición de la liga femenina colombiana.

Antes de la pandemia de coronavirus, la Dimayor no estaba segura de la realización del torneo porque no contaba con un patrocinador principal. Para completar el triste panorama, con la crisis económica que están atravesando los clubes del país por cuenta de la suspensión de las competencias, varios de ellos no tendrán por este año equipos femeninos.

En los últimos días, en las redes sociales se generó una campaña a favor de la realización del Mundial Femenino 2023 en Colombia porque ese torneo sería la excusa perfecta para que las futbolistas del país recibieron la atención que se merecen por parte de los directivos del deporte.

Sin embargo, este jueves el país perdió por 13 a 22 en la votación que hicieron los 35 integrantes del Consejo de la Fifa habilitados para participar de la elección de la sede del certamen que se realizará en 2023. La decisión fue consecuente con el informe que presentaron los delegados de la Fifa que evaluaron cada candidatura, los mismos que calificaron la aspiración de Colombia con 2,8 puntos sobre 5.