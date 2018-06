Bolt ingresó al minuto 71 del encuentro reemplazando a Magnus Lankhof Dahly. El exatleta olímpico lució el número 9.58 en honor a su récord mundial en los 100 metros planos.

El jamaiquino se vio bastante metido en el partido, pidiendo la pelota en todo momento a sus compañeros e intentando explotar su velocidad. Incluso, tuvo la chance para empatar el encuentro con un cabezazo dentro del área chica, pero no pudo impactar correctamente la pelota.

Luego de finalizado el encuentro, Bolt tomó la vocería en el vestuario de su equipo, aunque aseguró que “no sabe de fútbol”, pero “observa” para darle algunos consejos a sus compañeros. También aprovechó para agradecer por el trato recibido en estos últimos días.

“He estado muy bien. Me he sentido bienvenido y la energía ha sido maravillosa y quiero agradecerles por eso”, dijo el exatleta.

It´s been a pleasure, Usain. Thank you for the positive vibes. All the best! #puma @usainbolt pic.twitter.com/UpPo3TyDNW

— Strømsgodset Fotball (@strmsgodset) June 5, 2018