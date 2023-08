El US Open será siempre un torneo especial para Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Tal vez allí tienen los mejores recuerdos de su carrera profesional como dueto, un escenario de los más queridos por ellos y uno que los vio coronarse como campeones.

(Lea también: Emiliana Arango salva cinco match points y se da vida en la qualy del US Open 2023)

Este miércoles, a las 3:15 p. m. hora de Colombia, los tenistas caleños inician su participación en el que será su último Grand Slam.

En Nueva York verán en acción a la pareja nacional que anunció su retiro de las canchas (será al final de este año). En esa ciudad cerrarán un ciclo en el que ganaron 19 títulos (incluidos Wimbledon y US Open en 2019), alcanzaron 22 subcampeonatos y fueron semifinalistas en el Roland Garros. Los rivales de los caleños en primera ronda serán los locales Ethan Quinn y Nicholas Godsick.

De otro lado, María Camila Osorio y Daniel Galán le dijeron adiós al torneo, tras caer en primer ronda ante Ons Jabeur y Dan Evans, respectivamente.

Daniel Galán también dice adiós 😩 El colombiano cayó en primera ronda del US Open 🇺🇸 a manos de 🇬🇧 Dan Evans por 6-4, 6-2, 7-5#USOpen pic.twitter.com/kq4ohPpG0O — Fedecoltenis (@fedecoltenis) August 29, 2023

Osorio perdió con parciales de 7-5 y 7-6(4), en un duelo luchado, en el que no pudo aprovechar los problemas de salud de su rival.

Al final Jabeur, quien presentó algunas dificultades médicas, sostuvo que Camila era “una buena persona. Me preguntó si me sentía bien. Me dijo que soy una guerrera. Me disculpé por traer al médico a la cancha porque no lo hice a propósito… y me felicitó por el partido”, dijo en la transmisión oficial la ganadora.

En horas de la tarde, el turno fue para Daniel Galán, quien fue superado por Daniel Evans con parciales de 6-4, 6-2 y 7-5.

(Vea también: Tenistas colombianos se toman el US Open en 2023: hay buena cuota cafetera en el torneo)

De esta manera el país se quedó sin cuota en sencillos y ahora se concentrará en hacer fuerza para que los representantes que están en dobles tengan un buen torneo.

Además de Cabal y Farah, el país tiene a Galán haciendo pareja con el chino Zhang Zhizhen, Camila Osorio junto a Linda Fruhvirtová de República Checa y Nicolás Barrientos con el sueco André Göransson.